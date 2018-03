Minorenne calabrese rapina una farmacia a Roma, spara per fuggire. Arrestato

Armato di pistola e a volto coperto ha prima rapinato una farmacia vicino Roma e poi, durante la fuga a piedi, ha esploso un colpo contro l’auto che lo stava inseguendo con a bordo il farmacista e un amico. Ma il ragazzo di 17 anni è stato arrestato poco dopo dai carabinieri.

Originario di Reggio Calabria, è incensurato e lavorava a Rocca di Papa come pizzaiolo. E’ accusato di tentato omicidio, porto abusivo di armi rapina aggravata e ricettazione. La pistola, una calibro 765, è risultata rubata 15 anni fa in provincia di Torino. L’arma è stata portata ai laboratori di balistica per ulteriori accertamenti. Sono in corso indagini per chiarire se il giovane sia responsabile di altre rapine in zona.

Il fatto è accaduto ieri sera a Rocca di Papa, alle porte della Capitale. Intorno alle 20, il 17enne è entrato nella farmacia e, impugnando la pistola, si è fatto consegnare circa 600 euro in contanti per poi scappare a piedi.

Dopo la rapina il farmacista ha contattato il 112 ed è uscito dal negozio dove ha trovato un amico in macchina. E’ salito a bordo e lo hanno inseguito. Quando il ragazzo ha visto l’auto ha esploso due colpi di pistola, di cui uno ha centrato lo sportello lato passeggero e ha attraversato l’abitacolo, fortunatamente senza ferire i due uomini. Poi si è dileguato nelle campagne. Sul posto i carabinieri della compagnia di Frascati e delle stazioni Rocca di Papa e Grottaferrata che hanno avviato una battuta di ricerche. Poco dopo il 17enne è stato trovato nascosto in un cepuglio.

Alla vista dei carabinieri ha gettato la pistola per terra, che aveva un colpo in canna e quattro nel serbatoio. Il ragazzo è stato arrestato e portato al Centro di prima accoglienza Virginia Agnelli di Roma.