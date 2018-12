Mons. Bertolone al pranzo natalizio con i poveri della città di Catanzaro

Tante storie, tante difficoltà ma anche tanti sorrisi, tutti insieme oggi attorno alla stessa tavola per condividere il pranzo natalizio presso i saloni attigui al Duomo di Catanzaro, messi a disposizione dall’Arcivescovo Bertolone.

Un’iniziativa che si ripete ogni anno e che quest’anno ha visto la partecipazione della Reale Arciconfraternita dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad Honorem di Catanzaro.

All’insegna dell’accoglienza e dell’integrazione, un invito a far sì che i sentimenti di solidarietà e altruismo restino sempre vivi e che ogni giorno ciascuno possa prodigarsi per gli altri, come in occasione del Santo Natale. Nell’occasione la Reale Arciconfraternita, a fine pasto, ha distribuito ai presenti beni di prima necessità.