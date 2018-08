Montauro, Vigili urbani in bicicletta!

Consegnate ai vigili urbani della frazione marina le biciclette per migliorare il servizio di controllo del territorio. I vigili urbani svolgono un lavoro importante che soprattutto nel periodo estivo sul territorio della frazione marina diventa intenso. Aggiungendo questo nuovo mezzo, mai messo a disposizione fino ad ora, sarà migliorata la rapidità di spostamento dei vigili urbani. Le biciclette sono state gentilmente concesse dalla società “i giardini di Hera”.

La frazione marina in estate diventa un luogo dove il parcheggio selvaggio è la “normalità”, ci sono auto, che anche in orari di maggiore affollamento sfrecciano come se fossero i protagonisti del film “Fast and Furious”. Anche per questi ultimi motivi l’amministrazione comunale ha deciso di istituire un senso unico nella frazione marina nel periodo estivo, che servirà a garantire prima di tutto la sicurezza, in secondo luogo maggiore ordine nei parcheggi e nella viabilità.

Naturalmente cambiare alcune abitudini può essere fastidioso e non fa vedere con occhi non di parte l’utilità del cambiamento stesso. Ancora peggio è quando il tutto viene sfruttato per creare un certo consenso politico. La nuova amministrazione, inoltre, si sta impegnando ad affrontare i grandi temi che affliggono tutto il nostro territorio, la lotta all’evasione, programmazione turistiche per il futuro, i drammi sociali che affliggono la nostra comunità, i disservizi provocati ad arte, l’inciviltà di chi lascia la spazzatura in strada, i grossi e grandi (legali ed economici) problemi ereditati dalla passata amministrazione che sono macigno sull’ente comunale.

il Capogruppo di Maggioranza “Progetto Montauro”