Montepaone – Incendio distrugge arbusti e macchia mediterranea in località Sant’Angelo

Incendio di arbusti e macchia mediterranea nella Frazione Sant’Angelo del comune di Montepaone. Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato sono stati così impegnati per diverse ore a causa del grosso incendio divampato lungo le sponde del Torrente Grizzo. Le fiamme, alimentate dal vento si sono propagate velocemente nelle vicinanze del centro abitato.

Nel rogo è stato coinvolto anche un capanno, con struttura in legno e lamierato situato in una proprietà in evidente stato di abbandono. La struttura è stata completamente distrutta così come le attrezzature e il materiale all’interno.

Una vicina abitazione, anch’essa abbandonata, non ha invece subito danni e non si registrano persone ferite o intossicate. La situazione, quindi, al momento risulta essere sotto controllo.