Mucca semina il panico in autostrada e ferisce un vigile del fuoco

Una mucca vagava indisturbata sul raccordo autostradale di Reggio, nella serata di ieri, seminando il panico tra gli automobilisti che se la sono vista, all’improvviso, materializzata davanti agli occhi come in uno dei classici film dell’Horror americani, era proprio in carne e pelle.

Tutto è accaduto che già era buio, attorno alle 18 e 30, quando la vacca, evidentemente sfuggita alle cure del suo fattore, nei dintorni di Arangea, è sbucata all’improvviso davanti agli occhi degli automobilisti, seminando panico e provocando soprattutto code interminabili agli svincoli autostradali.

I vigili del fuoco sono riusciti alla fine a trascinarla su un prato lontano dall’asfalto. Un giovane dei vigili del fuoco, S. P., è rimasto ferito, è stato trasportato al Pronto soccorso dei Riuniti ed ha riportato un trauma all’addome guaribile in otto giorni.