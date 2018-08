Muletto si ribalta, operaio di 43 anni muore nel catanzarese

Un operaio di 43 anni, Roberto Mancuso, è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento di produzione di conserve a Gimigliano, nel Catanzarese.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era alla guida di un muletto che, per cause in corso di accertamento, in un tratto in discesa, si è ribaltato travolgendolo. Mancuso, residente a Sorbo San Basile, è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Gimigliano e del Nil oltre a personale dello Spisal che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.