Multe selvagge a Soverato?

Soverato è un posto bellissimo che tutti ci invidiano e siamo contenti di averlo sulla nostra costa ionica e non è vero che è tutto più caro, basta saper scegliere e Soverato è per tutte le tasche con ottimi servizi, io stesso ne sono innamorato pur venendo da un’altro paese marittimo altrettanto bello, come la mia Botricello, però “non è giusto che una famiglia che viene a Soverato se ne deve ritornare sistematicamente con una multa di 55 euro”, cosa risolve il comune se a fine giornata ha racimolato qualche multa (anche di domenica)?

Risolve che un sacco di gente che è venuta a Soverato e ha ricevuto questo gratuito “regalino” ha giurato che non metterà più piede nella Perla dello Jonio, e adesso spiego perché gratuito, sono d’accordissimo se un’auto viene parcheggiata negli spazi riservati (forze dell’ordine, residenti, diversamente abili ecc. ecc.) però se non ci sono parcheggi si cerca di mettere la propria auto in un posto dove non si fa danno a nessuno, dove non intralcia e non rappresenta nessun pericolo per la viabilità, e chiudetelo un occhio!!!!!!!

Invece no si fiondano come avvoltoi anche di domenica per fare una multa anche a un’auto che è un po’ fuori dalle strisce di parcheggio anche se non da nessun fastidio ne alla viabilità ne ai pedoni ma solo per racimolare qualche multa…..politica molto sbagliata!!!!!!!!!….continuate così e fra qualche anno vi renderete conto di questa politica sbagliata delle multe come vi siete resi conto di quando avevate messo i parcheggi a pagamento e a Soverato la sera in piena estate non veniva nessuno…..buone vacanze e forza SOVERATO.

Giovanni Altilia