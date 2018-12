Musica | Eva ft. Ghemon – Esce oggi “Al Confine tra me e me”

Eva e Ghemon insieme in un nuovo brano: “Al confine tra me e me”. Un gioco per le corde vocali di Eva, che ballano su un suono tondo e potente. Eva graffia l’ascoltatore, Ghemon dolcemente l’accompagna in questo viaggio ammaliante.

Il brano vive di due momenti che coesistono, è immaginato musicalmente come una macchina del tempo, con le strofe che si muovono su un mood più classico, un soul funk con alcuni rimandi e riferimenti strumentali a Herbie Hancock e un ritornello più declinato al futuro che spiega meno ed è più istintivo.

La strada del soul è una sfida e allo stesso tempo un percorso che punta a dare un letto perfetto alla voce di Eva, che ha il grande pregio di essere capace di dipingere molte tonalità diverse tra loro e riesce a sposarsi bene con i sottofondi che le vengono messi accanto, ma in questa tipologia di sound si adagia molto bene e spicca in modo che sia sempre lei a trainare il brano e non viceversa, incontrando la voce di Ghemon sulla scia della complementarità.

Eva torna a cantare, e lo fa con un brano che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico:

“Al confine tra me e me” non è solo un sogno adolescenziale che si realizza, è un onore immenso poter affiancare il mio nome a un artista di questo livello. Sono davvero felice e immensamente grata. Tante cose sono cambiate in questi due anni, finalmente inizio a sentirmi sulla strada giusta e sto amando quello che faccio come mai prima d’ora. È l’inizio di una nuova me.”

“Al confine tra me e me” (OtrLive/Warner Chappel Music Italiana/iCompany), pubblicato da luovo, scritto da Ghemon, prodotto da Daniele “Il Mafio” Tortora e co-prodotto da Simone de Filippis al Terminal2 Studio. Il brano sarà in radio dall’11 gennaio 2019.

Biografia

Nata a Thiene, di professione tatuatrice, sino a 6 anni Eva ha vissuto con i genitori in un lunapark, ha poi studiato disegno e formato una band al femminile, Le quote rosa. Ha partecipato alla decima edizione di X Factor dove, seguita da Manuel Agnelli, è arrivata in finale.

Eva ha calcato i palchi di: Collisioni, MiAmi, Firenze Rocks, Home Festival – tra gli altri. Sono stati al suo fianco il chitarrista Vittorio Conte e Rodrigo D’Erasmo, violinista degli Afterhours. Ha aperto il tour teatrale acustico della Consoli e i concerti di Max Gazzè e degli Afterhours.

Nell’autunno 2017 pubblica Per essere migliore, un pezzo di cui firma parole e musica e partecipa alla 68° Edizione del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con Cosa ti Salverà.