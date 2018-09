Nasce a Chiaravalle l’associazione culturale “Impatto”

Quando un gruppo di amici, con interessi, hobbies, professioni ed attitudini diverse, si riunisce una sera di fronte ad un caffè, l’esito dell’incontro non può che sfociare in un cumulo di idee che hanno ad oggetto quel che si vorrebbe fare, quel che si vorrebbe creare, quel che dall’immaginazione di una singola persona difficilmente troverebbe concretezza in realtà cittadine non sempre organizzate.

Ecco la base, l’atto di nascita di IMPATTO: un’associazione di promozione sociale costituita per diventare anello di congiunzione tra i ragazzi e gli adulti, i sogni dei più piccoli e le tradizioni dei più grandi, un polo energico nato per organizzare eventi e manifestazioni di coinvolgimento che veda protagonista la città e tutti coloro che si aspettano di più per poter dare di più.

IMPATTO si prefigge di sintetizzare in un’unica azione la creatività e i progetti di chiunque voglia mettersi al servizio, a titolo di volontariato, di un unico e grande bene comune: la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale di Chiaravalle C.le, anche attraverso occasioni di svago e di formazione, che siano di input turistico e che giovino in modo particolare alla cittadinanza, alle attività commerciali e a chi decide quotidianamente di investire il proprio tempo e lavoro in una città che ha sempre avuto da offrire, in termini di risorse umane, storiche e paesaggistiche.

Il logo dell’associazione ha al centro una lampadina accesa, perché la chiarezza, l’intuizione e le idee saranno pilastri fondanti per gli associati IMPATTO; proprio per questo, infatti, questi ultimi sono già a lavoro per dare concretezza al primo evento in città.