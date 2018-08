Nascondeva in casa marijuana e materiale per confezionamento dosi, 53enne ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Sersale con l’ausilio dell’unità cinofila di Vibo Valentia, hanno individuato il luogo in cui Salvatore Berlingò, 53enne sersalese, celava oltre 70 grammi di marijuana e materiale per il successivo confezionamento delle dosi: per l’uomo sono scattate le manette.

Nel corso della medesima attività è stato deferito a piede libero un 34enne cropanese che deteneva illecitamente sostanze stupefacenti soggette a prescrizione medica e venivano segnalati alla competente autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti un 37enne ed un 54enne.

Il GIP del Tribunale di Catanzaro, convalidando l’arresto del Berlingò e concordando con il quadro investigativo prodotto dagli operanti, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.