‘Ndrangheta – Faida nella Presila catanzarese, eseguiti 12 fermi

I Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e Reparti speciali hanno eseguito nella provincia del capoluogo calabrese ed in alcune localita’ del Nord Italia in una vasta operazione per l’esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per associazione di tipo mafioso ed altri reati nei confronti di dodici persone ritenute appartenenti a due cosche di ‘ndrangheta contrapposte, attive nell’area montana della Presila catanzarese.

L’operazione, denominata “Reventinum”, ha portato anche all’esecuzione numerose perquisizioni. Il provvedimento di fermo e’ stato emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri.

Ai i destinatari del fermo e’ contestata una serie di reati nell’ambito di una vera e propria faida scaturita per la supremazia del controllo dell’area montana della provincia di Catanzaro.