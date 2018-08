‘Ndrangheta – Sequestrati beni per 2 milioni a imprenditore legato ai Gallace

Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, tra Motta Visconti ed altre località della provincia sud di Milano, hanno sequestrato, ai sensi della normativa antimafia, numerosi immobili e capitali ad un imprenditore di 43 anni di origine calabrese, ritenuto ‘organico’ alla cosca di ‘ndrangheta Gallace-Ruga attiva nel catanzarese.

L’uomo, ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta, nel corso degli anni ha accumulato in Lombardia un ingente patrimonio immobiliare, gestendo una societò immobiliare in cui ha impiegato i proventi di verosimile provenienza illecita.

Il sequestro ha riguardato un imponente patrimonio immobiliare e societario per un totale di 11 immobili, in Lombardia e in Calabria, nonché numerosi conti correnti, per un valore complessivo che supera i due milioni di euro. I particolari saranno illustrati nel corso della conferenza stampa presso la Sala Scrofani della Questura di Milano.