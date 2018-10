Nel mar Tirreno un ciclone innescato da goccia fredda, allarme alluvioni al Sud

E’ appena nato nel mar Tirreno il ciclone innescato dalla goccia fredda che da ieri sta provocando forte maltempo su gran parte d’Italia: il vortice ciclonico, nato per ciclogenesi da contrasti termici, si muoverà nelle prossime ore verso il basso Tirreno fino a raggiungere lo Jonio tramite lo Stretto di Messina. Questa tempesta provocherà forte maltempo fino a Mercoledì mattina in tutto il Centro/Sud: il maltempo si sta intensificando con forti piogge e temporali su tutte le Regioni dell’Italia meridionale. Pescara ha raggiunto i 200mm di pioggia da ieri sera, mentre forti temporali in risalita dal mar Jonio hanno iniziato a colpire il Salento.

Proprio la Puglia sarà la Regione più colpita dalle piogge torrenziali tra oggi pomeriggio e domani mattina dal Salento al Gargano: c’è il rischio che possano cadere oltre 200mm di pioggia con pesantissime ripercussioni alluvionali sul territorio per frane, smottamenti, allagamenti, inondazioni, straripamenti ed esondazioni su tutte le Province Pugliesi. Il maltempo continuerà a colpire anche Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Domani, Martedì 23 Ottobre, le piogge più intense si concentreranno nell’alta Calabria jonica, in provincia di Cosenza, sempre nel Golfo di Taranto dove i forti venti di grecale addenseranno precipitazioni molto abbondanti (oltre i 200mm) sui versanti orientali della Sila e del Pollino. Per queste aree la protezione civile ha già lanciato l’allarme rosso, il massimo livello di allerta meteo. Il maltempo continuerà ad interessare un po’ tutto il Centro/Sud, compreso il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Attenzione anche ai forti venti, da Nord/Est sull’Italia centrale peninsulare, da Nord in Sardegna, da Nord/Ovest nel Canale di Sicilia e domani da Nord/Est nelle zone joniche di Calabria e Sicilia. (meteoweb.eu)