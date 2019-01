Nel Soveratese il Movimento 5 Stelle perde pezzi e la Lega ne approfitta

Carelli abbandona i grillini e sceglie Salvini ma anche il Pd si rianima

Il Movimento 5 Stelle perde pezzi nel Soveratese. Ne approfitta la Lega che, al contrario, si radica in tutti i centri del comprensorio. E’ di queste ore il passaggio a sopresa di Nicola Carelli, noto attivista grillino della prima ora, originario di Torre di Ruggiero, nelle schiere del partito di Salvini. Una new entry ufficializzata pubblicamente dal coordinatore provinciale leghista, Antonio Chiefalo, nel corso di una tribuna televisiva a Chiaravalle Centrale.

Un campanello d’allarme per i 5 Stelle che evidenzia i “mal di pancia” della base degli ultimi tempi. Non a caso tutti i sondaggi più recenti (confermati dai fuori onda tra Conte e la Merkel) indicano un crollo verticale di consensi per Di Maio & Co. Carelli renderà a mezzo stampa le sue ragioni, nei prossimi giorni.

Ma tra le righe già trapela la sua “delusione” per come i portavoce eletti hanno gestito “i rapporti con il territorio” nei mesi successivi al riscontro con le urne del marzo scorso. “Distanti, lontani, assenti”: deputati e senatori del Movimento hanno segnato un solco con gli attivisti che, a prescindere dai “click” sulla piattaforma Rousseau, avrebbero voluto un contatto più diretto e, soprattutto, “concreto e costruttivo” con i parlamentari a 5 Stelle. Invece, di fatti “se ne sono visti davvero pochi”. Soprattutto nel Soveratese.

Ne sta approfittando la Lega, sempre più presente anche nei consigli comunali: tre ingressi a Cardinale, uno a Soverato, uno a Chiaravalle Centrale. Nicola Carelli è il “caso” che, forse, spiega più e meglio di tutti quello che sta accadendo e che si materializzerà nei numeri, già a partire dalle prossime Europee di fine maggio. Grillini avvisati. Si rianima, intanto, il Pd che prova a recuperare il terreno perduto. A farsene interprete è il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, che afferma: “Ripartiamo dal 20 per cento e dal nostro ruolo di terza forza politica del Paese”. Insomma, il quadro è in costante mutamento.