“Noi Che 2018” cambia data e location: il 14 agosto tutti al Noa Club di Soverato

Cambio di orario e di location per il “Noi Che 2018”, la festa evento dell’estate calabrese si terrà il 14 agosto al Noa Club (presso la Marinella Beach Club) di Soverato. Sarà una decima edizione ricca di tante novità e piena di sorprese con un allestimento degno di una bellissima festa di “compleanno”. “Noi Che” compie 10 anni e vuole continuare a stupire e a far divertire tutti coloro che vi parteciperanno. Il filo conduttore sarà sempre lo stesso: ritornare indietro nel tempo, negli anni ottanta, per rivivere a ritmo dei più grandi successi della discomusic mondiale uno dei periodi più belli del secolo scorso.

La festa vietata ai minori di 32 anni sta per spegnere le dieci candeline e lo farà in un luogo magico e suggestivo della costa Jonica. Il Noa Club o meglio la Marinella di Soverato, uno di quei locali evergreen che hanno fatto la storia del divertimento estivo in Calabria. Un luogo che negli anni ottanta era un punto di riferimento, non solo per i catanzaresi ma per molti calabresi e per i tanti turisti che affollavano le spiagge della Perla dello Jonio. Sarà un nuovo viaggio indietro nel tempo, nel periodo della gioventù e della spensieratezza.

L’ambientazione sarà particolarmente curata con una “super coreografia” che renderà ancora più bella, la festa più cool dell’estate calabrese. Un doppio videowall, tanti gadget, animazione e, soprattutto, la migliore musica degli anni ottanta. Ma l’ingrediente che rende unico il “Noi Che” è, indiscutibilmente, la bella gente che ogni anno non perde questo appuntamento.

Sarà sufficiente, quindi, cerchiare di rosso il 14 agosto e ricordarsi di invadere festosamente il Noa Club per rivivere, almeno per una notte gli anni più belli della propria giovinezza. E dal numero di richieste che giornalmente arrivano agli organizzatori, anche questa edizione di Noi Che sarà sold out. Per coloro che vogliono essere continuamente informati sarà sufficiente collegarsi sui canali social di Facebook e Istagram. Manca veramente poco, il 14 agosto sarà di nuovo “Noi Che…”