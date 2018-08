Noi Cinema ricorda lo scrittore calabrese Mario La Cava

Noi Cinema – Movie Magazine, la Rivista d’Informazione e Critica cinematografica, teatro e tv (diretta dal giornalista e scrittore Vincenzo Pitaro) dedica uno speciale – sia in versione cartacea che in digital edition – alla 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in corso dal 29 agosto fino al 9 di settembre.

Nell’occasione – attraverso un profilo storico – viene anche ricordata l’opera di Mario La Cava, scrittore originario di Bovalino, dal cui romanzo Il matrimonio di Caterina (Einaudi), il celeberrimo regista Luigi Comencini trasse nel 1982 un film che partecipò alla Mostra del Cinema di Venezia conferendo non poco lustro alla Calabria.

Nella copertina della rivista Noi Cinema, Elisa Isoardi, prossima conduttrice del programma La Prova del Cuoco, su Rai1. In questa stessa pagina: alcuni numeri precedenti del magazine e un articolo del giornalista Pitaro su Mario La Cava e il film di Comencini, pubblicato su Gazzetta del Sud (pag. Spettacoli) nel periodo in cui il film. Il matrimonio di Caterina partecipò alla Mostra Cinematografica di Venezia.