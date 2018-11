Nota del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia)

Ieri mattina 14 novembre Stefano PAOLONI Segretario Generale SAP, principale Sindacato Autonomo di Polizia, accompagnato dal Segretario Nazionale Rosario INDELICATO e dal Segretario Provinciale Sergio RIGA, ha incontrato il Questore di Catanzaro Amalia DI RUOCCO ed i locali vertici della Polizia di Stato, per poi tenere una partecipatissima assemblea sindacale ad una interessata platea di poliziotti della provincia presso la sala conferenze del Polifunzionale della Questura di Catanzaro.

Durante l’incontro PAOLONI dopo aver illustrato la sua idea di riformare il movimento sindacale per ricondurlo nel suo alveo naturale di organismo a tutela del lavoratore e non a tutela degli interessi del sindacalista, ha ripercorso le tappe del SAP di questi ultimi anni ed evidenziato il grande risultato che ha portato Gianni TONELLI ad essere eletto in Parlamento dal cui interno, in qualità di Deputato della Repubblica che conosce e capisce i problemi derivanti da una ingiusta legislazione, sta lavorando per tutta la categoria, affinché si possano apportare i giusti correttivi, attraverso la nuova delega, al riordino delle carriere e ad altre materie che riguardano il comparto sicurezza.

Si è parlato inoltre delle azioni poste in essere nel suo ancora breve, ma già intenso, mandato alla guida di un’organizzazione sindacale rappresentativa di quasi 18.000 poliziotti a partire da quella che riguarda le “Garanzie Funzionali” baluardo minimo e necessario affinché i colleghi possano operare in serenità nei servizi di controllo del territorio senza inciampare in accuse ingiuste ed alla “Previdenza” che preoccupa non poco la categoria che ha ormai raggiunto un’età media superiore ai cinquanta anni; a tal proposito un plauso è stato tributato al Governo ed alla Legge di Stabilità varata dall’attuale Esecutivo, che ha previsto finalmente risorse economiche ed investimenti per le forze dell’ordine a partire dalle nuove assunzioni.

Una presenza, quella di Paoloni, in Calabria – specifica Sergio RIGA Segretario Provinciale – molto importante per i poliziotti che operano su di un territorio difficile ed in condizioni disagiate; la visita del Segretario Generale dimostra l’attenzione seria di un Sindacato che non fa demagogia ma che si occupa in modo responsabile anche dei problemi del territorio catanzarese, un sindacato, il SAP, che ascolta le problematiche della categoria manifestando attenzione e vicinanza ai poliziotti.

Continua ancora RIGA – questi incontri sindacali nelle varie province, sono particolarmente significativi per un Sindacato che da sempre vuole ascoltare e raccogliere dal territorio le reali problematiche (vedi carenze di uomini di mezzi e ritardi nelle liquidazioni delle indennità e nella consegna del vestiario) che affliggono gli Operatori di Polizia per poi potersi rendere portavoce e portatore di proposte nelle sedi opportune.