Nota di solidarietà del senatore Pd Ernesto Magorno al sindaco di Soverato

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, che con coraggio è intervenuto personalmente per bloccare una persona ubriaca e si è trovato coinvolto in uno spiacevole episodio, che avrebbe potuto avere esiti imprevedibili sia per lo stesso Alecci che per le altre persone presenti”.

“La sua determinazione è ammirevole e sono sicuro che quanto accaduto rinsalderà il legame già forte che lega Ernesto alla comunità di Soverato: è un sindaco non solo attento e presente ma animato da un sentimento di autentica dedizione e di ciò i suoi concittadini devono essere orgogliosi”.