Nubifragi nel catanzarese, diversi disagi per strade allagate e tombini saltati

Continua l’ondata di maltempo che in questo ultimo mese sta interessando a intermittenza tutta la regione Calabria. In particolare un forte temporale ha colpito nella tarda mattinata più Comuni in provincia di Catanzaro dove numerosi allagamenti hanno reso indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco.

In particolare, tra i comuni di Simeri Crichi e Sellia Superiore, il fango si è riversato sulla sede stradale dove autobus e vetture sono rimaste impantanate.

Nel quartiere marinaro di Catanzaro sono inoltre saltati numerosi tombini a cusa delle strade allagate, mentre nella zona nord di Catanzaro, quartiere Gagliano, allagamenti ed infiltrazioni di acqua hanno interessato le abitazioni. Piccoli smottamenti ed alberi caduti sono stati infine segnalati sulla Provinciale per il Comune di Gimigliano.