Nuovo appuntamento a Soverato per la rassegna “L’ANPI d’estate 2018”

Nuovo appuntamento per la rassegna “L’ANPI d’estate 2018” questa volta tra Storia e Memoria, con la presentazione del libro – La mia Storia fatta di Ricordi – della signora Italia Giuseppina Maida che esordisce a novanta anni per raccontare in modo semplice e appassionato la sua vita e quella della comunità di Satriano.

Un fitto intreccio di piccole storie in grado di restituire al lettore il clima dell’epoca, pieno di sacrifici e limitazioni certamente, ma con tanta voglia di reagire e non rassegnarsi. Dal dramma dell’emigrazione a quello della guerra; dalla povertà alla rinascita; agli amori del tempo e alle tante difficoltà per andare avanti. Sarà un’occasione per parlare dell’importanza della Memoria; delle tante storie locali da recuperare in questo periodo troppo disattento verso il nostro passato.

Di tutto questo se ne parlerà alla presenza dell’autrice giovedì 30 alle ore 18 alla libreria “Non ci resta che leggere” di Soverato. Dopo i saluti della libraia Maria Grazia Posca e Fausto Pettinato presidente della sez. Anpi di Soverato, interverranno il prof. Nicola Siciliani De Cumis; il prof. Vincenzo Squillacioti; il Presidente Provinciale dell’ANPI Mario Vallone.