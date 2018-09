Omicidio del titolare di una macelleria, 4 arresti tra Calabria e Lombardia

I carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, supportati da personale dell’Arma di Lecco, stanno eseguendo, a Botricello e Lecco, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone accusate di concorso in omicidio aggravato.

Secondo l’accusa sarebbero i responsabili dell’omicidio del commerciante di carni Francesco Rosso, ucciso a Simeri Crichi il 14 aprile 2015 con tre colpi di pistola mentre stava lavorando nella macelleria di famiglia. I dettagli dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa in programma in mattinata in Procura.