Omicidio in spiaggia, immagini della videosorveglianza al vaglio degli inquirenti

Potrebbero essere le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona, dislocati su tutta l’area del lungomare, a fornire agli inquirenti elementi utili ai fini delle indagini sull’agguato di ieri, costato la vita, a Nicotera Marina, nel vibonese, a Francesco Timpano, 45 anni, di Limbadi, gia’ noto alle forze dell’ordine.

La vittima e’ stata uccisa, mentre si trovava sulla spiaggia di un lido, con 5 colpi di pistola calibro 7,65. All’omicidio hanno assistito diversi bagnanti che i carabinieri della compagnia di Tropea hanno ascoltato, e la moglie della vittima.

Non si esclude un collegamento con quanto avvenuto lo scorso maggio in paese, sempre a Nicotera, quando due fratelli della vittima, Vincenzo e Pantaleone, erano sfuggiti alla furia omicida del 31enne Francesco Olivieri, che aveva ucciso nella stessa giornata due persone a Nicotera e ne aveva ferite altre tre in un bar di Limbadi prima di darsi alla fuga per poi consegnarsi alla giustizia presentandosi nel carcere di Vibo Valentia.