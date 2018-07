Ospedale di Soverato, stop ai ricoveri in Ortopedia

Carenza di personale. Mantenuta attività ambulatoriale per esterni ed il supporto al pronto soccorso h 24

Stop ai ricoveri nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Soverato. Il tutto è dovuto alla situazione di criticità organizzativa all’interno del reparto ed alla grave mancanza di personale, motivo per cui sarà da oggi possibile il mantenimento dell’attività ambulatoriale per esterni ed il supporto al pronto soccorso h 24.

Un disagio per l’utenza che senza dubbio in estate accusa il colpo maggiormente ma, è anche un modo per tutelare i pazienti. (CatanzaroInforma)