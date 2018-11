Pacchetto di marijuana in auto, due catanzaresi arrestati

Due catanzaresi, I.M. di 53 anni e C.M. di 20 anni, sono stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di 93,60 grammi di marijuana. La scoperta e’ stata fatta nel corso di un normale controllo della squadra volanti nel quartiere di Mater Domini.

Una delle due persone era, infatti, gia’ nota alle forze dell’ordine e questo ha fatto scattare gli approfondimenti. I poliziotti, in particolare, hanno notato che il cinquantatreenne e’ sceso dall’auto per recarsi in un palazzo vicino, tornando poco dopo stringendo qualcosa nel giubbotto.

A quel punto e’ scattato il controllo. L’uomo, vistosi scoperto, ha consegnato un pacchetto nascosto sotto il cruscotto del passeggero con all’interno la marijuana. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.