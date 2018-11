Panico durante una crociera, la nave si inclina paurosamente

“Puro caos” è scoppiato su una nave da crociera domenica sera dopo che ha iniziato ad inclinarsi da un lato. La Carnival Sunshine era partita da Port Canaveral in Florida domenica sera, ma poche ore dopo ha iniziato a oscillare. I passeggeri terrorizzati hanno cominciato a urlare e piangere mentre i tavoli scivolavano sul ponte e le lastre di vetro si schiantavano a terra. Nelle immagini si vedono anche come l’acqua fuoriuscita dalla piscina del ponte superiore, scenda sui ponti e sui balconi delle cabine sottostanti.

Ma danni e panico sono stati avvertiti in tutte le parti della nave con i passeggeri costretti a reggersi alle colonne o ad altri passeggeri. Danni ci sono stati soprattutto nelle cucine con decine e decine di piatti e pentole finite a terra. La nave si è inclinata per un’improvvisa avaria ai motori. Per fortuna dopo pochi (lunghissimi) minuti la situazione è tornata alla normalità e la crociera è potuta riprendere con una cera serenità.

La nave si è inclinata per un’improvvisa avaria ai motori. Per fortuna dopo pochi (lunghissimi) minuti la situazione è tornata alla normalità e la crociera è potuta riprendere con una certa serenità. Le immagini dei passeggeri hanno subito fatto il giro della rete. Solo tanta paura, per fortuna non ci sono state conseguenze. E’ evidente, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che a causa dell’aumento globale del numero dei passeggeri delle navi da crociera è necessario un contemporaneo innalzamento delle misure e dei dispositivi di sicurezza.