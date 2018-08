Parchi acquatici – La Calabria al settimo posto in Europa con Odissea 2000

Continua ad impreziosirsi il curriculum di ODISSEA 2000 il parco acquatico più grande del Meridione. Ai precedenti riconoscimenti che anno dopo anno continuano a confermare la qualità e la forza dell’Acquapark di CORIGLIANO ROSSANO se ne aggiunge un ulteriore: il settimo posto nella classifica europea dei parchi acquatici stilata da TRAVELCIRCUS.

A comunicarlo a Milena MARINO, complimentandosi personalmente per il riconoscimento, è stata Sandra LECHNER content marketing manager del sito tedesco.

Periodo di apertura, grandezza del parco, divertimento in acqua, attrazioni per bambini, adrenalina, menzioni, costo, instagram, valutazioni. Questi i dieci criteri con i quali sono stati valutati i parchi acquatici di tutta Europa.

Attrazioni come BLACK POLIFEMO con i suoi 190 metri di lunghezza, BIG OLIMPO le montagne russe acquatiche alte 25 metri, OMERO JUMP il tuffo a caduta libera ed anche SKYRON ROCKET un salto da brividi nel vuoto, le sette zone relax dove potersi rilassare anche con l’idromassaggio, i sei scivoli nell’area dedicata ai bambini hanno fatto registrare al management del parco un ulteriore importante risultato a livello europeo.

In questa 24esima stagione l’ODISSEA 2000 è anche al 5° posto nella sezione PARCHI DIVERTIMENTO italiani; al 14° posto tra i PARCHI ACQUATICI in Europa nella classifica ATTRAZIONI della TRAVELLER CHOICHE di TRIPADVISOR; è entrata nella HALL OF FAME il programma che premia le strutture che hanno ricevuto un Certificato di Eccellenza per cinque anni consecutivi di TRIPADVISOR