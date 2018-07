Parte da Soverato l’iniziativa “Estate in vista…” per la prevenzione della cecità

“Estate in vista… la prevenzione non va in vacanza” con questo slogan la sezione provinciale Iapb di Catanzaro, in collaborazione con l’Uici, Irifor e Univoc, da avvio al progetto promosso dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità Italia onlus.

Progetto che prevede incontri informativi e divulgazione materiale informativo e gadget sull’importanza della prevenzione visiva a cura della Presidente Iapb Catanzaro Loprete Luciana e di oculisti nei lidi, spiagge e locali estivi più frequentati del territorio.

Gli appuntamenti partiranno da questa sera dalle 20:30 presso l’anfiteatro e lungomare di Soverato e proseguiranno per l’intera settimana in tutta la provincia.