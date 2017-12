Pd Soverato, incontro di inizio anno

Gli iscritti al circolo del Partito Democratico di Soverato si ritroveranno martedì due gennaio alle ore 17,00 presso l’Hotel Nocchiero per scambiarsi gli auguri per l’anno appena arrivato e per tirare in breve le somme dei risultati ottenuti durante quello appena trascorso.

Introdurrà l’incontro il segretario del circolo Fabio Guarna, quindi seguirà il saluto del sindaco di Soverato Ernesto Alecci e gli interventi di Irma Petrella, del direttivo provinciale e Francesco Severino, consigliere comunale di Soverato e consigliere provinciale. Concluderà Michele Drosi, Presidente del Partito Democratico della provincia di Catanzaro.