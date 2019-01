Per la prima volta in Calabria Il Teatro dei Saitta con “L’Aria del Continente” al Teatro Comunale di Catanzaro

Sabato 5 gennaio 2019, ore 20.45, secondo appuntamento con la rassegna teatrale Vacantiandu con la direzione artistica di Diego Ruiz, Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta. Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme, Vacantiandu è uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC.

La rassegna, ospitata quest’anno al Teatro Comunale di Catanzaro diretto da Francesco Passafaro, porterà in scena, per la prima volta in Calabria, il Teatro dei Saitta con lo spettacolo L’Aria del Continente di Nino Martoglio.

Salvo, Eduardo e Katy ovvero Il Teatro dei Saitta, storica compagnia teatrale catanese nata nel 1967. 52 di stagioni teatrali di successo con un repertorio vastissimo che va da Goldoni a Pirandello, da Martoglio a De Roberto passando per Molière senza contare le tante produzioni scritte da Eduardo Saitta a cui il padre, Salvo, ha ceduto il testimone pur continuando a calcare le scene.

Una famiglia che , tra tradizione e innovazione, ha dedicato la propria vita al Teatro e che proporrà al pubblico calabrese un classico del teatro siciliano, L’Aria del Continente dell’autore catanese Nino Martoglio.

In scena, insieme a Salvo, Eduardo e Katy Saitta altri sei attori di assoluta bravura Aldo Mangiù, Orazio Torrisi, Eleonora Musumeci, Annalise Fazzina, Massimo Procopio e Viviana Toscano per una commedia gustosissima, arguta e divertente, piena di improvvisate comiche e di sorprese ingegnose in cui il protagonista, Cola Ruscio, reduce dal Continente dove è stato operato di appendicite, ostenta modi liberi ed una amante forestiera, canzonettista d’alto bordo, che si rivelerà poi essere una piccola meretrice dell’interno dell’isola.