Fior d’illustri dotti, anzi illustrissimi, sono stati invitati ad Africo “per una nuova narrazione della Calabria”. Da quello che abbiamo visto in tv, e nonostante la furbizia del campo cortissimo, erano gatti nr. quattro; e siccome la Calabria non può essere messa così male, a dotti, si vede che hanno invitato solo amici; e che chi ha diramato gli inviti non ha molti amici.

Comunque, ognuno invita chi vuole, e, come si legge nel Verga, “poca brigata, vita beata”. Adesso aspettiamo, con calma, che i sapienti di Africo diano inizio alla nuova narrazione. Finora, i magnifici, hanno narrato solo la Calabria vecchia: lotta di classe della domenica, emigrati, piagnistei… con una lingua italiana non proprio stilnovistica, ma bisogna accontentarsi.

I dotti ufficiali calabresi, a mio modesto parere, non possono narrare né in nuovo né in vecchio la Calabria, perché non la conoscono. In particolare, non ne conoscono la storia, tranne i seguenti avvenimenti, e anch’essi in modo vago:

Pitagora;

i monaci bizantini superficialmente detti Basiliani; comunque, sei secoli di solo monaci;

un elenco approssimativo di quelle che chiamano lacrimosamente “dominazioni”, e invece sono dinastie di un Regno;

la congiura di Campanella, con scarse notizie sul resto del Medesimo;

la fucilazione di Murat, chiunque egli sia stato e per quale ragione sia finito al muro;

l’emigrazione.

Parlano della Calabria come fosse un’isola del Pacifico, e mai ne contestualizzano gli avvenimenti in un ambito mediterraneo ed europeo. Se no, saprebbero che sono emigrati tutti, prima o poi; che parecchi re o sedicenti tali sono stati fucilati, decapitati o in qualche altro modo prematuramente spediti all’Aldilà: Maria Stuarda, Carlo I in Inghilterra; Luigi XVI in Francia… eccetera; che i terremoti hanno devastato e devastano il mondo, e non solo il paesello del nonno del poeta; che filosofi incarcerati o uccisi se ne contano a migliaia, da Socrate ad Averroè a Giovanni Gentile… E se leggessero Hugo, scoprirebbero che nel 1830 era più sicuro camminare nudi sulla Sila che passeggiare in una periferia di Parigi; idem per Londra, Sanpietroburgo… Quanto alla fame e miseria, basterebbe indagare sulle condizioni dei contadini europei prima dell’arrivo della patata.

Anche della letteratura calabrese non appaiono molto informati: Corrado Alvaro, per dirne una, scrisse una piccola raccolta di novelle (più dannunziane che verghiane) sulla Calabria, e un mare di opere ispirate a tutto il resto del Pianeta.

Mancano totalmente, i dotti, di quell’autoironia senza la quale non ci sarebbe stata la satira dei comici greci e dei poeti latini, e la stessa Divina Commedia. Niente, pigliano tutto sul serio, alla lettera. Eppure, basterebbe una lezioncina sui proverbi calabresi, per capire come i nostri vecchi se la sapessero prendere a ridere. “A fijjia, a quindici anni, o a spusi o a scanni”. Ma il dotto è capace di scrivere un tomo sull’evidenza che i padri fossero dediti al virginicidio di massa; e qualche pollo ci crede pure. Tranquilli, è solo un detto piccante! Grande, Sharo Gambino, che raccolse la letteratura erotica calabrese!

Insomma, dubito molto che i dotti di Africo possano narrare una Calabria di cui hanno così incerta conoscenza. Ora qualche disgraziato, pensando di essere furbo, mi opporrà: e tu? E io? Ora vi elenco quello che ho scritto io sulla Calabria, o rappresentato in teatro.

Mi soffermo sull’Ospite, romanzo storico sul momento più delicato della nostra recente storia, quello dal 1798 al 1821. Chi l’ha letto, ne è rimasto favorevolmente impressionato. Chi l’ha letto: l’editore, che l’aveva pubblicato a spese sue, e che non è una tipografia sotto casa, non si degnò di organizzarmi una, e dico una (01) presentazione. La prossima volta che mi salta il ticchio di scrivere un romanzo storico, me lo pago io alla tipografia sotto casa.

In Calabria, infatti, non basta scrivere e pubblicare: bisogna essere amici di un certo giro. Quale? Uno qualsiasi, purché sia un giro. E ciò ha gravemente diseducato sia i lettori sia gli scrittori.

Con tutto questo, aspetto con ansia che i radunati ad Africo diano finalmente inizio a una nuova narrazione della Calabria. Si sbrighino, però: in primavera si vota per la Regione, e Oliverio se ne va a casa.

A proposito: spero solo che al suo posto non arrivi qualcuno dell’inutilissimo centro(destra).

