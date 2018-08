Percettori di mobilità in deroga, sul sito del Comune di Borgia l’avviso pubblico

Pubblicato sul sito del Comune di Borgia l’avviso pubblico relativo alla selezione pubblica per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga dall’Accordo quadro del 07/12/2016. Le domande dovranno essere presentate a mano all’ufficio protocollo, o fatte pervenire a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro le ore 12 del 20/08/2018, indicando la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria”.

Il Comune di Borgia, guidato dal sindaco Elisabeth Sacco, infatti, ha partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per avviare 30 soggetti, precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, in percorsi di politica attiva nella modalità dei tirocini, con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 22/02/2018.

Con il Decreto regionale n. 8276 del 25/07/2018 l’Ente è stato ammesso ad avviare i 30 soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini della durata di 6 mesi, salvo proroghe.

Possono presentare domanda, per essere inseriti in percorsi di politica attiva presso questo Ente, i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga aventi i requisiti di cui all’Articolo 6 dell’Avviso Pubblico, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere con riferimento alle seguenti figure professionali; cinque per manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà dell’ente; quattro per manutenzione ordinaria della viabilità; due per manutenzione ordinaria di spiagge ed arenili ed annesse zone di accesso; quattro per Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc; quattro per Servizi turistico-culturali; uno per Servizi di pulizia e servizi di guardiania e portierato; dieci Servizi di supporto amministrativo. Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso, scaricabile sul sito della Regione Calabria e sul sito dell’Ente al seguente indirizzo: www.comune.borgia.cz.it sezione “Albo Online” – Bandi e Concorsi – o reperibile presso gli uffici dell’Ente siti in Corso Mazzini, 82 88021 Borgia (CZ).

“Siamo davvero entusiasti del fatto che per ben due volte il nostro progetto per la mobilità in deroga sia stato finanziato – ha affermato l’assessore alle Politiche del Lavoro, Virginia Amato -. È una grande opportunità per tutti gli ex percettori ma è anche una opportunità per gli enti che versano in condizioni difficili anche dal punto di vista del personale a disposizione, che risulta ampiamente sotto organico, per cui possono fare affidamento sul contributo operativo di unità in aggiunta. Siamo davvero soddisfatti del fatto che l’assessore Robbe si sia spesa per cercare di avviare le procedure da un po’ di mesi bloccate e la ringraziamo per la sua determinazione e sensibilità rispetto a tematiche delicate quale il welfare e le politiche attive”.