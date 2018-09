Prof Nisticò, era il 26 aprile di quest’anno quando scrissi a tutti gli hotel di Soverato, nel tentativo di condurre un indagine sul flusso turistico soveratese. Era mia intenzione scrivere due righe con numeri alla mano. Non chiedevo rendicontazioni economiche. A me di quanto incassa tizio o caio non mi importa na mazza. Chiedevo solo numeri ufficiali.

Lo sa in quanti mi hanno risposto? Nessuno!!!

Se già arriva una chiusura da parte di chi il turismo “lo fa” e lo dovrebbe gestire, non meravigliamoci se la situazione a Soverato è quella che è!

E questa estate hanno avuto quello che meritano: Il nulla!

Soverato non vuole turismo e mai ne avrà se si continua su questa mentalità chiusa e bigotta. Non disposti ad ampliare la propria visione!

Se ancora oggi si sta qui a discutere per il rumore dei locali o delle giostre, significa che la mentalità è chiusa!!!

Tutte le località turistiche di successo hanno “schiamazzi e rumori notturni” di giostre e locali, ma nessuno si lamenta!!!!

Meditate tutti. A breve resterete solo voi residenti.

Gli “stranieri” che vedete un anno, non ci tornano l’anno dopo, statene certi: e sicuramente non saranno loro a fare buona pubblicità a Soverato. Il turista straniero ha visitato altri posti dove anche lì c’è il mare bello, meraviglioso. Ma a differenza di Soverato ci sono anche SERVIZI funzionanti.

Quindi, perché un turista dovrebbe scegliere Soverato?

Soverato è cara!

A Soverato non ci sono servizi!

A soverato non ci sono posti letto sufficienti!

Soverato non offre divertimenti!

Soverato non è ben collegata dall’unico aeroporto internazionale calabrese!

Gli hotel a soverato sono datati!

Soverato non ha un servizio pubblico urbano per spostarsi già dalla sola Marina alla parte alta!

A parte il mare soverato cosa ha???

Chiedetevi questo come me lo chiedo io e i pochi “stranieri e non” che passano da soverato per sbaglio, e capirete perché non ci tornano più!

Il soveratese medio dovrebbe solo viaggiare un po’ per vedere quanti altri posti stupendi hanno “il mare bello” e forniti di servizi veri! Forse la smetteranno di sentirsi l’ombelico del mondo, ignorando di essere un buco ……. lasciamo stare va!

Quindi, prof Nisticò, apprezzo il suo tentativo di mettere d’accordo il sistema.

Ma diffido che potrà riuscire nella sua impresa, non per demerito suo, ma per quello di il turismo “lo fa”. Istituzioni comprese!

Giuseppe Colobraro

