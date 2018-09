Perde l’aereo e lo insegue sulla pista, passeggero arrestato

La polizia irlandese ha arrestato un uomo che, dopo avere perso l’aereo all’aeroporto di Dublino, lo ha inseguito valigia in mano sulla pista. Il passeggero, che aveva un biglietto Ryanair per Amsterdam, dopo essersi reso conto di non essere entrato in tempo nell’aereo durante le operazioni di imbarco, è uscito da una porta anti-incendio dopo averla sfondata, è balzato sulla pista e si messo a rincorrere un velivolo.

Il personale dell’aeroporto dallo staff di Ryanair lo ha intercettato e bloccato dalla polizia. La rincorsa dell’aereo è stata ripresa in un video che è finito su internet.

L’uomo Patrick Kehoe, 23 anni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato arrestato. L’aereo è decollato pochi istanti dopo con un ritardo minimo. L’uomo è stato portato alla stazione di polizia dell’aeroporto e poi alla stazione di polizia Ballymun Garda, dove è detenuto. L’incidente all’aeroporto di Dublino è avvenuto intorno alle 7 di ieri, 27 settembre 2018. Rischia una multa fino a 45mila euro.