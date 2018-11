Perde un occhio a causa di un parassita nell’acqua del rubinetto

Le lenti a contatto e l’acqua del rubinetto non si associano bene. Petra, che vive nella provincia di Anversa, ha fatto un’esperienza dolorosa. Ha perso un occhio a causa di un parassita che probabilmente era nell’acqua della doccia che ha preso mentre portava le lenti, ha detto questa mattina su Radio 2 Antwerpen (VRT).

Mentre faceva la doccia tre anni fa, Petra non si tolse le lenti. “Dev’essere stata quella volta che è andata male: l’acqua trapelata tra i miei occhi e la mia lente a contatto, conteneva un parassita, innocuo a meno che non raggiungesse gli occhi”. “Un evento molto raro”. Petra tentò un trapianto di cornea, che fallì. Per due settimane ha indossato un occhio artificiale.

“Questa è una storia molto insolita”, ha detto la professoressa Carina Koppen, capo del dipartimento di oftalmologia dell’UZA, sulla radio fiamminga. “Il parassita acanthamoeba vive nel mare, negli stagni e nell’acqua del rubinetto. Se vai a nuotare in piscina o a fare la doccia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, devi rimuovere le lenti a contatto. Inoltre si raccomanda di NON lavare la custodia della lente e anche le lenti con acqua di rubinetto.