Pillole di cappuccino (ovvero quelli che non vi siete bevuti nella settimana)

Renzi ospita Bonolis alla Leopolda. Il giorno dopo i giornali scandalistici pubblicano le foto della moglie del presentatore in atteggiamenti passionali con uno sconosciuto. “Matteo, stai fermo. Come ti muovi pesti una merda”.

Forza Italia, attraverso la sua portavoce Maria Stella Gelmini, chiede a Salvini di tornare con loro per rimediare ai danni dei 5 stelle. Diciamo che la Gelmini, visti i sondaggi del suo partito, forse intende rimediare ai danni causati da Berlusconi.

Risultato catastrofico del PD a Bolzano. Gli elettori credevano che si fosse candidata ancora la Boschi.

Settimana di coppe Europee. Una bella sorpresa. Roma, Lazio e Napoli hanno capito di essere artefici del loro destino e hanno fatto magnifiche prestazioni in Europa. Milan e Inter, invece, confidavano nella puntata di Report.

Arizona. Stati Uniti d’America. Mamma invita i compagni di classe del figlio alla cena di compleanno, ma nessuno si presenta. Calenda dichiara: “So come ci si sente”.

La Corte Europea per i diritti umani condanna l’Italia per il regime del carcere duro del 41 bis a Bernardo Provenzano, boss mafioso. UE e Mafia, quando le istituzioni si riconoscono ed esprimono sincero rispetto l’un l’altro.

Draghi critica la manovra economica italiana. Di Maio, incavolato, si affida a San Giorgio.

A Bergamo una chiesa viene acquistata all’asta dagli islamici e diventa una moschea. L’unico Dio dichiara: “Capirai, per me cambia solo l’arredamento”.

Anche la mamma di Renzi è imputata per bancarotta della società Direkta dopo il rinvio a giudizio del papà per il caso consip. Con due genitori così, Matteo poteva crescere onesto?

Dopo Moody’s anche Standard & Poor’s conferma il declassamento dell’Italia. E ‘sti cazzi non ce li metti?

Ne 2022 il Titanic tornerà in mare. Per paura, nessuno ha ancora acquistato un biglietto per il viaggio inaugurale… soprattutto dopo che hanno saputo che il comandante sarà Schettino.

Probabile candidatura di Ilaria Cucchi alle comunali di Roma con Sel di Stefano Fassina. Nel suo programma la chiusura di tutte le caserme dei carabinieri della capitale e l’apertura di centri specializzati di spaccio finanziati dall’UE.

Gianni Ianni Palarchio (Blog)