Pillole di cappuccino (ovvero quelli che non vi siete bevuti nella settimana)

Angela Merkel dichiara che al termine del mandato si dimetterà dal partito e non farà più politica. Alla fine della conferenza stampa, manda un saluto affettuoso a Matteo Renzi e Maria Elena Boschi.

Inchiesta su Consip. Il Pm chiede l’archiviazione per il padre di Matteo Renzi, pur ammettendo che le sue bugie hanno rischiato di inficiare il processo. E poi ci sono le marmotte che confezionano la cioccolata.

Chiesta anche l’archiviazione della posizione di Matteo Salvini per il caso della nave diciotti. Il ministro, stavolta felice, apre la busta a canale 5 alla presenza di Maria De Filippi.

Bolsonaro vince le elezioni in Brasile e vuole restituirci Battisti. In cambio gli abbiamo proposto Gigi D’Alessio. Si tiene Battisti.

Piersilvio Berlusconi rimane bloccato nella sua villa di Portofino per il maltempo che ha colpito la Liguria. Per passare il tempo, accende la tv e scopre con rammarico che ancora manda in onda Barbara d’Urso.

Scontro tra 5 stelle e Lega sul decreto sicurezza. Per la serie, finalmente la normalità.

Quando ancora era un semplice candidato dei 5stelle, Di Maio sfidò i giornalisti a trovare una sola proposta di legge di condono a Ischia o altre regioni: “se la trovate mi iscrivo al PD”. Ecco chi era il tizio che vendeva le bibite alla Leopolda!!!

Martina si dimette da segretario PD. Dopo tante batoste, finalmente una buona notizia.

Desirèe Mariottini è stata drogata, violentata e uccisa a Roma, in via dei Lucani. Quando si dice l’ironia tragica di Dio!

Imprenditore del pisano finge un amnesia per non tornare a casa dove la suocera gli distrugge la vita. Un attimo… perché stavo scrivendo questa cosa?

Trovati degli scheletri nell’intercapedine di un pavimento della Nunziatura apostolica di via Po a Roma. Il Papa dichiara: “avevamo finito gli armadi”.

Arrestato per guida in stato di ebbrezza il centrocampista della nazionale italiana e del Paris San Germain, Marco Verratti. Aveva bevuto troppo Champagne. Il ragazzo, mortificato, denuncia di essere stato indotto in tentazione dalla città in cui vive e lavora e pertanto ha chiesto il trasferimento nella squadra del Fiuggi.

Finalmente anche il cardinal Bagnasco fa visita al Ponte Morandi di Genova. Criticato per l’enorme ritardo, si difende: “…e che ho perso tempo sul monte Sinai per incidere sulla pietra i 10 comandamenti”.

Alle elezioni provinciali di Vibo Valentia gli iscritti del PD hanno votato centrodestra. Del resto è risaputo che i corpi in decomposizione fanno i vermi.

Benedetto XVI nel libro Oltretevere di Alessandro Ciavatti ha sostenuto di stimare Andreotti e Cossiga. Se spera di incontrarli in paradiso, pecca di eccessiva fiducia nel suo Principale.

