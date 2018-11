Pillole di cappuccino (ovvero quelli che non vi siete bevuti nella settimana)

Ormai dopo il caso Cucchi è scontro tra spacciatori e Carabinieri. La cosa rassicurante è che per l’opinione pubblica hanno ragione gli spacciatori.

Secondo una ricerca, chi dice parolacce è più onesto. Ora si spiega perché Renzi non ne ha mai detto una.

La lega impone ai 5 stelle che l’istituto della prescrizione sia inserito nella riforma della giustizia ed eliminato dal 2020. Due sono le cose: o Salvini sa che farà cadere il governo entro quella data e tutto finirà a tarallucci e vino, oppure qualcuno della lega ha bisogno della prescrizione nel 2019.

Con il taglio dei 35 € a migrante del decreto sicurezza, chiuderanno molti centri di accoglienza e i migranti saranno tutti in giro, non controllati e pronti a delinquere. Manovra chiara di Salvini che, sapendo che commetteranno reati anche gravi, avrà carta bianca dalla popolazione che gli chiederà la mano più pesante. Un genio del male.

Glovo compra Foodora e licenzia tutti i suoi 2mila rider. Si stava pensando di attrezzare i ciclisti del giro d’Italia con le sacche frigo, ma come al solito il sud rimarrebbe escluso.

Nelle elezioni di MidTerm, il Partito Democratico non sfonda e Trump ne esce indenno. Sarà il nome che porta sfiga!!!

Fabrizio Corona parla del primo incontro con Asia Argento: “Ci siamo conosciuti e dopo 20 minuti facevamo l’amore”. Asia, era penalmente meno grave il bambino di 17 anni!

Dopo i disastri del maltempo e dell’abusivismo, Salvini accusa gli “ambientalisti da salotto”. Anche perché i politici da gabinetto non c’entrano niente.

Di Maio, in visita in Cina, incontrando il Presidente della Repubblica Popolare nonché Segretario del Partito comunista, lo chiama per ben due volte affettuosamente Ping, anziché Xi Jinping. E di rimando il presidente lo ha chiamato “Gigino caro”.

Dalle intercettazioni delle telefonate tra Matteo Renzi e il babbo per il caso Consip, si evince che il padre mente e Matteo non ha il pisello di 30 centimetri. Però non sono le dimensioni che contano, infatti come ha saputo metterlo nel culo Renzi agli italiani, neanche Rocco Siffredi.

Una militante si Forza Nuova, personificazione femminile di Homer Simpson, durante la Manifestazione a Predappio che celebrava l’anniversario della marcia su Roma, ha pensato bene di indossare una maglietta con su scritto “Auschwitzland” paragonando il campo di concentramento polacco ad un parco giochi. Perdonatela, il cervello sta ancora girando sull’otto volante.

La Kyenge ha fondato un partito che si chiamerà afro-italian power, potere agli afro-italiani. Prossimamente avremo anche rom-italian power.

Assolta Virginia Raggi… non prescritta, assolta.

Gianni Ianni Palarchio (Blog)