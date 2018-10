Pillole di cappuccino (ovvero quelli che non vi siete bevuti nella settimana)

La Germania vuole rimandarci indietro ventimila migranti. Salvini chiude gli aeroporti. E nel dubbio chiude anche il tunnel del Brennero. Non si sa mai!

Pubblicata la top ten dei governi che hanno fatto più debiti. Ci sono solo tre governi della prima Repubblica. Il pool di mani pulite dichiara: “ci potevamo fare i cazzi nostri!!!”

Ermini, eletto vicepresidente del csm e in quota Renzi, deve giudicare il pm Woodcock dopo averlo, per anni, criticato per le indagini sulle manovre poco chiare della famiglia di Rignano. Lo stesso Ermini dichiara: “Non c’è conflitto d’interesse. Mi stava sul cazzo prima e mi sta sul cazzo adesso!”

Falsa la notizia che tra le accusatrici di Ronaldo per stupro ci sia anche Ruby Rubacuori. È lei stessa che smentisce categoricamente: “Lo escludo. Io, se non sono presidenti del Milan e del Consiglio, nemmeno li frequento!”

Con la Pace Fiscale il governo gialloblu farà salve le tasse non pagate dagli evasori buoni. Il Vaticano si adegua e aggiunge una frase al Vangelo: date a Cesare quel che è di Cesare, ma solo se siete cattivi.

Il ministero del lavoro ha pubblicato l’elenco dei beni “necessari” acquistabili col reddito di cittadinanza. Tranquilli, l’acqua della Ferragni non c’è.

Il ministro alla Giustizia Bonafede ha firmato nove richieste di autorizzazione a procedere per vilipendio al Capo dello Stato e fra le persone coinvolte c’è Beppe Grillo, fondatore dei 5 stelle, Carlo Sibilia, amico e collega dello stesso ministro, Vittorio Di Battista, padre dell’amico fraterno Alessandro, e in ultimo il collega ministro Matteo Salvini. È un po’ come se Giuda avesse tradito anche Pietro, Giacomo e Giovanni. Tanto per fare compagnia a Gesù.

Dopo Berlusconi, anche Umberto Bossi, condannato per aver detto “terún” a Napolitano, sconterà la pena in affidamento ai servizi sociali. Come Silvio, anche lui spera di finire in un centro anziani. Ma gli anziani, intervistati, si ribellano: “uno ci ha promesso un milione di cateteri senza averli mai visti, l’altro ci ha rubato 49 milioni di pannolini per l’incontinenza…mi dica lei! Se gli pisciamo in faccia, è un reato?”

A Milano ha aperto il primo ristorante dove si paga con i follower. Ti siedi, posti la foto col primo piatto ordinato taggando il locale e se ottieni dai 1000 ai 5000 follower, un piatto sarà gratis, da 5000 a 10000, due piatti…e così via. Visti i voti del PD, al meglio che può andare, Martina mangia gratis.

Nuovo monito del Pontefice contro l’interruzione di gravidanza: «Io vi domando: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?» Invece farla nascere per poi farla stuprare da un prete, è cosa buona e giusta.

Cristina Parodi critica Salvini e i suoi elettori dandogli degli ignoranti. La Lega insorge e chiede alla presentatrice di dare le dimissioni dalla Rai. Ma perché, Cristina Parodi lavora in Rai?

Le autorità viennesi hanno emanato un provvedimento per gli accompagnatori di cani. In particolar modo coloro che portano a spasso un rottweiler oppure un pitbull terrier, lo dovranno fare come se guidassero una macchina, cioè con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro. Si rischiano multe salate e sequestro dell’animale. E per andare in centro, solo bestie da euro 4 in su.

Renzi pretende che Minniti sfidi Zingaretti nelle primarie per la segreteria del PD. L’ex ministro degli interni accetta e dichiara in uno strano accento toscano che se dovesse perdere smetterà di far politica. Poi spegne lo stereo.

I cinque stelle propongono urne in plexiglas ai seggi per garantire la trasparenza del voto. La proposta di legge viene da Dalila Nesci, calabrese di Vibo Valentia. Finalmente i candidati calabresi non dovranno più chiedere le foto nel seggio per essere certi che il voto gli è stato dato.

Bomba carta esplode alla sede della lega poche ore prima dell’arrivo del ministro Salvini. Catturati i responsabili. Dal PD parte una colletta per acquistare ai delinquenti orologi nuovi. I loro, purtroppo, andavano avanti di qualche ora.

Finalmente uno dei tre carabinieri accusa gli altri due dell’omicidio di Stefano Cucchi. Intervistato, l’accusatore dichiara: “io ero come i vecchietti davanti ai cantieri, braccia dietro la schiena a guardare gli altri fare bene il loro lavoro”.

Cottarelli guadagna 6500,00 € a puntata per i suoi interventi di mezz’ora a “che tempo che fa”. “È solo un lavoro – dichiara – del resto ero stato licenziato dalla presidenza del consiglio e visto che il reddito di cittadinanza non è ancora attivo, dovevo arrangiarmi in qualche modo per non morire di fame”

Paura per la quota 100 delle pensioni. Si teme l’ingresso nel governo di Iva Zanicchi con la ruota di ok, il prezzo è giusto.

Mimmo Lucano, sindaco di Riace e ora agli arresti domiciliari, combinava matrimoni tra i vecchietti del paese e avvenenti donne africane. In una delle intercettazioni pubblicate dai quotidiani, lamentandosi delle difficoltà burocratiche per facilitare la permanenza in Italia dei migranti, dice ad una di queste ragazze che al Governo c’è uno che si chiama Minniti, una brutta persona. E voi avete ancora dubbi sulla sua innocenza e buona fede?

Gianni Ianni Palarchio (Blog)