Pioggia torrenziale nella notte in Calabria, intere zone isolate

Pioggia battente per ore, strade diventate corsi d’acqua colmi di pietre e fango, fiumi e torrenti ingrossati ovunque, voli cancellati all’aeroporto di Lamezia Terme, intere zone isolate, automobilisti salvati dalla furia dell’acqua. L’allerta arancione, prevista dalla Protezione civile sulla costa ionica della Calabria, ha invece avvolto durante la notte l’intera regione.

Non c’è zona della Calabria che non registri danni e disagi. Sin dal pomeriggio di giovedì, i vigili del fuoco sono impegnati su numerosissimi interventi di soccorso. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario.

Colpita in modo molto pesante dal maltempo la piana di Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria. Forti temporali interessano anche il Crotonese in particolar modo le zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina.

Sulla zona Tirrenica, la città più colpita in assoluto, dalla tarda serata di ieri, è Lamezia Terme, dove le precipitazioni a carattere temporalesco ed il forte vento imperversano incessantemente.

Numerosissime le richieste di soccorso pervenute al 115 dei cinque comandi della regione. Circa 200 le unità vigilfuoco messe in campo da tutti i comandi provinciali della regione. Per far fronte alle numerosissime richieste di intervento si è reso necessario disporre il richiamo in servizio di personale di turno libero per implementare il dispositivo di soccorso.

Nella sola provincia di Catanzaro numerose le squadre impegnate nel comprensorio lametino dove si è verificata, tra laltro, lesondazione del torrente Cantagalli. In alcuni quartieri gli abitanti si sono recati nei piani superiori degli stabili in quanto l’acqua ha raggiunto livelli di altezza tali da mettere a rischio lincolumità delle vite umane.

Le strade completamente allagate da diversi centimetri di acqua rendono impossibile il transito dei veicoli e dei mezzi di soccorso per cui si è reso necessario intervenire con personale specialista Saf Fluviale che ha raggiunto i malcapitati con utilizzo di gommoni.

Abitanti dei comuni di Maida, San Pietro a Maida, Curinga e Cortale che non hanno potuto raggiungere le proprie abitazioni, sono stati ricoverati allinterno dei locali del centro commerciale Due Mari. Automobili rimaste bloccate anche sull’autostrada A2 del Mediterraneo.

Le squadre dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale operano sui comuni delle Preserre e del Basso Ionio Catanzarese. Nel comune di San Vito sullo Ionio si è verificata l’esondazione del torrente Scorsone. Si registrano smottamenti lungo le strade provinciali e disagi alla popolazione. La statale 106 presenta diverse interruzioni, con disagi anche nei tratti compresi tra Sellia Marina, Simeri, Botricello, Cropani e Belcastro.