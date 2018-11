Porti un simbolo non solo un nome ”Rocio”

A volte ti ritrovi nel tuo percorso di vita ad incontrare gente anzi direi persone, che riescono a lasciarti un segno senza aver fatto nulla di speciale. Ma la “ Specialità “ in se stessa e’ nel comportarsi come da indole che ognuno di noi ha, senza alterare o far finta di essere quello che in fondo non si e’.

La fortuna e tale la reputo, di nascere con certi valori. Rocio Munoz Morales nata a Madrid, proveniente dal sud della Spagna, fin da piccola studia ballo che le portera’ soddisfazioni vincendo diverse competizioni internazionali, dopo una lunga esperienza da ballerina riesce a far parte del tour mondiale di Julio Iglesias, sbarca sul grande schermo come insegnante di danza nel programma spagnolo gemello del nostro italiano “Ballando con le stelle”.

Da questi si susseguono innumerevoli impegni importanti che la portano a divenire un’ ottima professionista sia come modella-attrice e presentatrice. In Italia nel 2012 debutta con la commedia Immaturi continuando con il 2015 nella serie televisiva “Un passo dal cielo” e affianca subito dopo Carlo Conti nel Festival di Sanremo 2015,tappa nella quale viene apprezzatissima dal grande pubblico facendo conoscere al meglio le sue capacità e bravura.

Non ci sarebbe nulla di strano oggigiorno con tutto questo gossip di vip che salta da un divanetto all’ altro delle tv, ormai condiviso da milioni di utenti che navigano sui social, se non fosse che la Rocio compagna attuale del nostro amato attore Raul Bova al gossip da salotto mediatico preferisce quello di casa dove ogni giorno si rende protagonista della più’ bella parte quella della “mamma” con la sua piccola Luna da qualche settimana testimone dell’arrivo della sua sorellina Alma, quale clima migliore se non quello dal sapore di felicità.

Rarità che li come un goccio di “ Rugiada “ riposto su una foglia ammiri con discrezione, sciogliendosi all’ attenzione di chiunque gli si ponga un quesito, una semplice domanda. Basta guardare i suoi occhi esprimono emozioni senza ritocchi. Avevo capito con chi ho a che fare, tra un messaggio scritto e dal palcoscenico e’ venuta a salutare. Vive una vita piena di ricchezza, coglie il meglio, le semplici cose, sempre emozioni a piccole dosi.

Giuseppe Ierace