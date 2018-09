Precarie condizioni igienico sanitarie, i Nas sequestrano tre centri estetici

I Nas di Catanzaro hanno provveduto a porre sotto sequestro tre centri estetici operanti nel territorio di Lamezia Terme. Si tratta di esecizi gestiti ad cittadini cinesi ed il provvedimento si è reso necessario a causa delle precarie condizioni igieniche rilevate in ambienti in cui, senza le opportune condizioni, la salute dei clienti poteva essere messo in pericolo.

Tra l’altro, veniva svolta, senza regolare certificazione delle competenze, l’attività di massaggio. I Carabinieri, inoltre, hanno provveduto a valutare la condizione di altri ristoranti e locali di intrattenimento, rilevando carenze igienico -sanitarie sanzionate.

Sanzioni sono scattate, inoltre, per i locali che diffondevano musica oltre le ore 24 contravvenendo all’ordinanza che non permette di farlo, con l’esclusione del weekend.