Preoccupazione per un 23enne scomparso, ritrovata l’auto carbonizzata

E’ scomparso Francesco Vangeli, 23enne di Filandari, di cui si sono perse le tracce la sera del 10 ottobre, quando il giovane è uscito di casa probabilmente per recarsi ad una cena. La vettura è stata ritrovata nei pressi dello pressi dello svincolo autostradale di Mileto.

L’Audi è stata rinvenuta carbonizzata e la circostanza fa temere il peggio. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione del reparto scientifico dei Carabinieri per trovare qualche elemento utile alle indagini mentre è in corso l’esame dei tabulati del telefono del giovane per cercare di ricostruirne gli ultimi spostamenti. Il giovane viene descritto come persone perbene e lontana da ambienti criminali. Le indagini proseguono a 360 gradi.