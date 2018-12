Presentata a Catanzaro la II edizione di Sarà Tre Volte Natale, programma completo

Percezioni e suggestioni, alla riscoperta dei cinque sensi e del centro storico…Questo il filo conduttore della II edizione di Sarà Tre Volte Natale, la manifestazione organizzata a Catanzaro dall’Amministrazione Comunale, di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo.

Un intenso percorso tra suoni, immagini, sapori e odori che animeranno la voglia di far festa per strada, dal centro “alle rughe”, i vicoletti caratteristici della città.

Tante le iniziative ideate e organizzate per il capoluogo calabrese che sono state presentate in conferenza stampa, tenutasi al Cinema Teatro Comunale, alla presenza del sindaco Sergio Abramo, del vice sindaco con delega alla Cultura, Ivan Cardamone; dell’assessore al Turismo e Spettacolo, Alessandra Lobello; dell’assessore alle Attività Economiche, Alessio Sculco; del Presidente della Camera di Commercio, Daniele Rossi; del Comandante dell’Esercito Militare Calabria, Colonello Giampiero Battipaglia.

Non solo una mera presentazione ma un vero e proprio spettacolo, impreziosito dalla presenza del coro dell’I.C. “Pascoli-Aldisio” diretto dal M° Giovanna Massara, dalla cantante Valentina Costa e il suo trio Jazz Noir e poi dall’eclettico Peppe Voltarelli.

Si comincerà venerdì 7 dicembre con un racconto speciale, quello di ALESSANDRO BARICCO – evento realizzato grazie alla Ubik – che, per la prima volta nella sua carriera di scrittore, racconterà il suo ultimo romanzo “The game” – Einaudi editore – in un luogo intriso di storia e sacralità come la Chiesa del San Giovanni.

Grande spazio all’animazione con spettacoli per grandi e piccini come “Vita a pedali”, “Il Grande Lebusky Show” e “La danza aerea”.

E poi i live musicali…

MICOL PICCHIONI, l’arpista che balla che, quando suona, accompagna quasi come una danza le proprie dita sulle corde dello strumento ed affascina con le sue performances che spaziano dalla musica classica ai Daft Punk.

PEPPE VOLTARELLI, il celebre cantautore calabrese, leader del Parto delle Nuvole Pesanti, vincitore nel 2016 della Targa Tenco, che descrive la sua terra senza piangerci addosso ma in modo allegro e giocoso e con un pizzico di amara ironia. Il compositore, dopo gli ultimi live a Bruxelles, Parigi e San Diego, torna in Calabria e arriva nel capoluogo che lo attende da anni.

Grande attesa per ROY PACI. Il noto trombettista e cantante terrà uno straordinario concerto, accompagnato da ben 8 fiati, nella Basilica dell’Immacolata e sarà protagonista di altre coinvolgenti esibizioni on the road.

Il nuovo anno verrà salutato al ritmo frizzante e travolgente della TARANTA D’AMORE di AMBROGIO SPARAGNA E DELL’ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA. Sarà una notte di festa con canti e musiche provenienti dal cuore della tradizione dell’Italia centro-meridionale, impreziosita dalla presenza degli strumenti tipici della musicale popolare italiana: zampogne, ciaramelle, organetti, tamburelli, mandolini, violini, chitarre battenti, ghironde, lire, ocarine e flauti di canna.

Niente lasciato al caso, tutti coinvolti per creare sinergie che siano da stimolo per il territorio, come il progetto ”Do Ut Jazz”, ideato da Antonio Pascuzzo, acquisito con grande interesse anche dalla Regione Lazio.

Un esperimento che sarà applicato in uno dei concerti che si terrà in una struttura privata, grazie all’impegno dell’amministrazione Comunale, con l’appoggio della Camera di Commercio.

Il meccanismo è semplice: sarà possibile compensare gli scontrini degli acquisti effettuati nei negozi del Corso, dal 15 dicembre in poi, per acquistare i biglietti d’ingresso all’evento.

Dal centro ai “viculi”, sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno…

PROGRAMMA

CONCERTI

26 DICEMBRE – Ore 20.30 – Basilica dell’Immacolata

Roy Paci

28 DICEMBRE – Ore 19.00 – Basilica dell’Immacolata

Micol – Arpa Rock

28 DICEMBRE – Ore 21.00 – Nuovo Supercinema

Antonio Pascuzzo e Sasà Calabrese. Special guest Roy Paci – DO UT JAZZ – In collaborazione con il settore Attività Produttive Comune Catanzaro e Camera di Commercio

29 DICEMBRE – Ore 21.00 Nuovo Supercinema

Peppe Voltarelli – DO UT JAZZ – In collaborazione con il settore Attività Produttive Comune Catanzaro e Camera di Commercio

31 DICEMBRE – Piazza Prefettura

“Taranta d’Amore” con Ambrogio Sparagna & Orchestra Popolare Italiana

INCONTRO D’AUTORE

7 DICEMBRE – Ore 21.30 – Chiesa del San Giovanni

Alessandro Baricco presenta “The Game” – Evento Ubik

GRANDI E BAMBINI SU CORSO MAZZINI

Dalle ore 17.30

7 DICEMBRE – Bandarisciò Street Band – Spettacolo di bolle

8 DICEMBRE – Spettacolo del fuoco – “Il Grande Lebusky. Vita a pedali” – Zampogne itineranti – La carrozza di Babbo Natale

9 DICEMBRE – Babbo Running

15 DICEMBRE – Sfilata e a animazione – Insania Strazz’Artist – La carrozza di Babbo Natale

16 DICEMBRE – Nuncepace: spettacolo di magia – Zampogne itineranti

22 DICEMBRE – Takabum Street Band – I Giganti – Sfilata e animazione

23 DICEMBRE – Danza aerea – Spettacolo giocoleria – Christmas Trekking Urban

27 DICEMBRE – Teatro di strada “Turuzzu & Luvicia”

29 DICEMBRE – Galera De Rua – Fachiro – Grande Lebuski Show

30 DICEMBRE – Sfilata e animazione – Christmas Trekking Urban

5 DICEMBRE –- Animazione – Insania Strazz’Artist

6 DICEMBRE – Sfilata e animazione – Caccia al tesoro (Villa Margherita)

EVENTI SPECIALI

Corso Mazzini

7 DICEMBRE Ore 17.30

Banda della Brigata “Aosta”

16 DICEMBRE Ore 19.30

Cena in Rosso e Concorso “Ode al morzello”. In collaborazione con l’Antica Congrega Tre Colli

18 DICEMBRE Ore 17.30

La Fanfara dei Bersaglieri

15 DICEMBRE Ore 20.30

Rosso Calabria – Evento Regione Calabria

27 DICEMBRE Ore 17.30

Cena in Rosso – Special guest Roy Paci – In collaborazione con l’Antica Congrega Tre Colli

EVENTI TEMATICI

9 DICEMBRE – Ore 20.00 – Complesso Monumentale del San Giovanni – Festival Tango & Vino

14-15 DICEMBRE – Complesso Monumentale del San Giovanni – Stati Generali dell’Artigianato

15-16 DICEMBRE – Weekend al Museo

15-16 DICEMBRE – Museo del Rock – Fiera del Vinile

TEATRO

8 DICEMBRE – Ore 20.45 – Cinema Teatro Comunale – AMA CALABRIA – La guerra dei Roses, con Ambra Angiolini e Matteo Cremon

9 DICEMBRE – Ore 21.00 – Teatro Politeama – Lo Schiaccianoci

11 DICEMBRE – Ore 20.45 – Cinema Teatro Comunale – AMA CALABRIA – Pensaci, Giacomino! con Leo Gullotta

13 DICEMBRE – Ore 20.45 – Cinema Teatro Comunale – Vacantiandu & Show Net Ruggero Pegna – Arangara in concerto

18 DICEMBRE – Ore 20.45 – Cinema Teatro Comunale – AMA CALABRIA – Moldoveneaska National Folk Ballet

21 DICEMBRE – Ore 21.00 – Teatro Politeama – Alessandro Haber

28 DICEMBRE – Ore 20.45 – Cinema Teatro Comunale – AMA CALABRIA – New Direction Gospel Choir Tennessee State

4 GENNAIO – Ore 21.00 – Teatro Politeama – Teresa Mannino

5 GENNAIO – Ore 20.45 – Cinema Teatro Comunale – VACANTIANDU – L’aria del Continente, Compagnia dei Saitta

SUONI E VOCI DEL NATALE

SABATO 15 DICEMBRE – Ore 19.00 – Chiesa del Carmine – II Rassegna regionale Cori Polifonici della Calabria

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE – Ore 19.00 – Chiesa del San Giovanni – Concerto Polifonico S.S.Trinità diretto dal M° Giovanna Massara

SABATO 22 DICEMBRE

Basilica dell’Immacolata – Ore 19.00 – Concerto Polifonico S.S.Trinità diretto dal M° Giovanna Massara

Chiesa San Giovanni – Ore 21.00 – Gran Concerto delle orchestre di fiati del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo e della Banda Musicale “G. Rosis”

DOMENICA 23 DICEMBRE – Ore 19.00 – Basilica dell’Immacolata – “Facimu Natala” con la cantastorie Francesca Prestia

GIOVEDI’ 27 DICEMBRE – Ore 19.00 – Basilica Immacolata– Coro Gospel Americano “Composition of Praise” – Armonie d’Arte

SABATO 5 GENNAIO – Ore 19.00 – Chiesa del Monte – Coro Aurorae diretto dal M° Roberto Nadiani

ALTRE INIZIATIVE

Dal 12 al 18 DICEMBRE – L’albero lo faccio io e Laboratorio creativo sul Presepe. A cura di Vita Ambiente