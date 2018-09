Presenze record al Centro Commerciale Due Mari per la decima edizione del Lamezia Comics & Co

Si è conclusa ieri, domenica 16 settembre, la X edizione del Lamezia Comics & Co…, il più importante appuntamento della regione Calabria nell’ambito dei fumetti, dell’animazione, dei giochi di ruolo e da tavolo, dei videogiochi e del fantasy, che quest’anno ha avuto un vero boom di visitatori registrando nelle 3 giornate di evento ben oltre 25.000 ingressi.

Un’edizione che resterà nella storia e che ha portato cambiamenti importanti, non solo per la nuova location, ma anche in termini di dimensioni: 3200 mq. di fiera, nr. 50 espositori tra fumettisti, autori, associazioni ed operatori del settore, centinaia di partecipanti ai tornei e ben oltre 40 i partecipanti ai contest organizzati.

Una tre giorni in cui visitatori, organizzatori, autori, espositori si sono lasciati travolgere dalla fantasia, anche grazie alla presenza di tanti cosplayer con i costumi da loro stessi creati e ispirati a personaggi dei fumetti, dei videogiochi, dei film e delle serie tv più amate.

Ad aggiudicarsi il premio come Miglior Cosplay Assoluto di questa decima edizione è stato il gruppo che ha interpretato “Alice in Wonderland”, mentre il premio simpatia è andato alla piccola Gaia Falvo con la sua “Pollon”. Danila Gravina con “Camilla la vampira” è risultato il migliore cosplay femminile mentre il miglior cosplay maschile è stato quello Tanya Panagia con la sua interpretazione di “Link” personaggio

tratto da The legend of Zelda. Il premio Fiorella Folino, miglior artista emergente, che quest’anno ha avuto come tema il simbolo del Lamezia Comics la “sirena Ligea”, è andato a Ferdinando De Sarro.

Più che soddisfatti gli organizzatori dell’Associazione Attivamente che già venerdì, vista la folla che attendeva l’apertura della fiera, erano visibilmente emozionati ed euforici. “Non posso nascondere l’iniziale timore e le preoccupazioni legate al cambio di location e ad un’organizzazione del tutto nuova, partita tra l’altro in ritardo rispetto al solito, ma i risultati raggiunti con questa edizione hanno abbondantemente ripagato tutti gli sforzi e le fatiche. Sono stati 3 giorni indimenticabili e il calore del pubblico e le soddisfazioni degli espositori ne sono la chiara dimostrazione” – queste le parole di Angelo Grandinetti – Presidente dell’Associazione Attivamente.

Tanto divertimento anche all’interno della struttura “Due Mari” con il “superheroes show” che con le statue life size dei supereroi Marvel e Dc e con i live show acrobatici degli stunt man in vesti di super eroi hanno estasiato il pubblico dei più piccoli e non solo. Oltre 60.000 le presenze registrate nel weeekend con un picco di oltre 25.000 ingressi solo nella giornata di domenica.

“Sapevamo che questo connubio tra il “Lamezia Comics & Co” e il nostro “superheroes show” avrebbe trasformato il Centro Commerciale Due Mari in un polo del divertimento e siamo molto contenti di aver

e offerto dei momenti di aggregazione e di gioco alle famiglie”, queste le parole del managment del Centro Commerciale Due Mari.

Appuntamento dunque al Centro Commerciale Due Mari fino al 30 settembre 2018 con gli altri appuntamenti del “superheroes show”.