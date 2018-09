Presidenza del Consiglio dei Ministri: 123 posti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso preselettivo, organizzato da SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), per il reclutamento di 123 persone da inserire presso le seguenti amministrazioni:

45 posti presso Agenzia delle Entrate; 4 posti presso Corte dei Conti; 7 posti presso Presidenza del Consiglio dei Ministri; 5 posti presso Ministero degli Affari Esteri; 4 posti presso Ministero dell’Interno; 3 posti presso Ministero della Giustizia; 2 posti presso Ministero della Difesa; 7 posti presso Ministero dello Sviluppo Economico; 1 posto presso Ministero delle Politiche Agricole; 1 posto presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 6 posti presso Ministero dell’Istruzione;

2 posti presso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; 4 posti presso INAIL; 10 posti presso Automobile Club d’Italia (ACI); 12 posti presso Agenzia delle Dogane; 2 posti presso Agenzia per la Coesione Territoriale; 3 posti presso Agenzia Industrie Difesa; 1 posto presso Ispettorato Nazionale del Lavoro; 3 posti presso Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie; 1 posto presso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. I requisiti che i candidati devono possedere sono: … continua a leggere