Prima riunione per il Comitato per il Centenario della presenza Salesiana a Satriano

Lunedì, 24 settembre, nella sala delle conferenze del “Centro Giovanile don Bosco”, si è tenuta la prima riunione del “comitato per il centenario della presenza salesiana a Satriano”, convocata dal presidente dell’associazione Onlus “Don Bosco e Noi”, Ambrogio Ferraro.

E’ stato un appuntamento importante, a cui hanno partecipato il Sindaco di Satriano Aldo Battaglia, sr. Maria Zerruso delegata dalla Direttrice dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Soverato, Giulio De Loiro in rappresentanza degli ex allievi salesiani, Ambrogio Ferraro Coordinatore dei Salesiani Cooperatori, Rosetta Scicchitano Presidente dell’Unione Ex Allieve fma, Alessandro Catalano nelle vesti di delegato per l’Associazione Don Bosco e Noi, Concetta Tirinato presidente della “PGS il Sogno”, Anna Chiaravalloti in rappresentanza dei Salesiani Cooperatori di Satriano Marina, Simona Pitingolo per i Volontari del Servizio Civile e Sara Mirarchi e Mariarosaria Marra in rappresentanza dei Giovani.

All’o. d. g.: – elezione del Presidente del Comitato.

Apre la seduta Alessandro Catalano, nella duplice veste di presidente temporaneo e di segretario, che, nel rivolgere agli intervenuti il saluto e il ringraziamento della Famiglia Salesiana di Satriano, sottolinea l’importanza della costituzione del Comitato, chiamato a gestire tutti gli eventi del “Centenario della presenza salesiana a Satriano”, che si aprirà formalmente il 16 dicembre 2018, che è la data dell’arrivo delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Satriano nel lontano 1918, e si concluderà nella stessa data del 2019.

Si tratta, continua Catalano, di un evento straordinario, che dovrà vedere coinvolta l’intera comunità satrianese, che tanto deve alle Figlie di Maria Ausiliatrice, che per 100 anni hanno fattivamente contribuito alla formazione della gioventù del paese.

Sull’importanza di questo storico appuntamento, sono, poi, intervenuti il Sindaco, sr. Maria Zerruso, Giulio De Loiro, Anna Chiaravalloti, Ambrogio Ferraro e Concetta Tirinato, i quali hanno dichiarato la propria disponibilità ed il proprio impegno per il successo del centenario.

Successivamente si passa all’elezione del presidente del comitato, carica alla quale viene chiamato per acclamazione Giulio De Loiro, proprio per il suo passato di exallievo dell’Istituto Salesiano di Soverato, dove è stato, altresì, docente per più di trenta anni.

A tal punto, De Loiro, assume la presidenza della riunione e, dopo aver ringraziato i componenti del comitato per la fiducia riposta sulla sua persona, rimarca la necessità di definire subito un programma degli eventi che dovranno contrassegnare civile, il centenario, che dovrà rappresentare un’occasione preziosa e storica ai fini dell’integrazione delle diverse realtà territoriali del paese.

La definizione del programma dettagliato del centenario e la comunicazione al comitato dei responsabili della segreteria e dell’economato, saranno oggetto della prossima riunione del comitato, che viene fissata per lunedì, 8 ottobre, alle ore 19.00.