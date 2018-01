Produttori discografici catanzaresi debuttano con l’etichetta “House” più famosa al mondo

Non si arresta l’ascesa del duo Ivan Nasini & Danilo Gariani, ormai noti produttori discografici della nostra città, i quali usciranno il 9 Febbraio con il loro ultimo brano, intitolato “Put Your Hands Up!”, con una delle etichette discografiche “House” più famose ed importanti e prestigiose al mondo:

la ” PURPLE MUSIC ” di Jamie Lewis.

Nasini & Gariani in poco tempo si sono fatti conoscere a livello nazionale ed internazionale con la loro MUSICA grazie anche all’appoggio del videomaker Danilo Scalise per le riprese e la realizzazione dei videoclip e Salvatore Mellace fotografo ufficiale.

Ricordiamo che recentemente il loro brano “Get On Down”, cantato dalla cantante americana Dilu Miller ed uscito con la Smilax Publishing “ nota etichetta che è PARTE EDITRICE di Laura Pausini, Ivana Spagna, Joe T Vannelli, Alex Gaudino, Marco Masini, Anna Oxa, Nek e molti altri Big. “, si trova attualmente nella compilation ufficiale di Radio 105 ed in rotazione sulla stessa emittente e distribuito dalla Warner Chappel in tutto il mondo. Nello stesso Cd dove sono presenti Nasini & Gariani, troviamo big come David Guetta, Bob Sinclar, Avicii e Martin Solveig.

Questa volta è la loro “Put Your Hands Up” a girare il mondo ed a penetrare dolcemente i cuori degli amanti della musica House attraverso la Purple Music, famosissima soprattutto per lo stile musicale inconfondibile dei suoi brani e per i suoi artisti internazionali d’alto livello come Michael Watford, Michelle Weeks, Marc Evans, Cerrone e tantissimi altri.

Il brano del duo catanzarese incita ad alzare le mani verso il cielo, “Put Your Hands Up” appunto, per lasciarsi trasportare dalla musica e dal ritmo con un sound tipico della Deep House un po’ old school con un tocco nuovo e con qualche richiamo funky che ha fatto impazzire il pubblico internazionale di Amsterdam durante l’ ADE “ l’Amsterdam Dance Event 2017 “.

Nella release fa parte anche la bellissima versione realizzata direttamente dal CEO della Purple Music, Jamie Lewis che è un’icona mondiale della musica deep e house, recentemente è stato anche nominato per il Grammy Awards per il suo remix ufficiale Prince Rock And Roll Love Affair di PRINCE.

Anche questa volta la città di Catanzaro si farà conoscere a livello internazionale attraverso la musica di Danilo ed Ivan che con la loro passione ed il loro lavoro portano e fanno conoscere al mondo i colori giallo rossi della nostra città.