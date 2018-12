Proseguono lavori di pavimentazione della Ss 280 “Dei Due Mari” a Catanzaro

Prosegue l’opera di manutenzione straordinaria della strada statale 280 ‘Dei Due Mari’ a Catanzaro.

I lavori, per un importo di circa 232 mila euro, consegnati all’Impresa Franco Giuseppe con sede a Roccella Jonica (RC), riguarderanno la realizzazione di pavimentazione con asfalto drenante tra il km 29,300 e il km 31,100.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire dalle ore 11 di lunedì 17 dicembre e fino alle ore 19:00 del 23 dicembre 2018 e dalle 07:00 del 2 gennaio 2019 e fino alle ore 19:00 dell’11 gennaio 2019, sarà in vigore il restringimento di entrambe le carreggiate in direzione Lamezia Terme.

Per il periodo delle festività compreso tra Natale e Capodanno le attività verranno sospese.