Protezione Civile Calabria: “Trappola mortale a Montauro”

Torrente Franco, comune di Montauro, provincia di Catanzaro: una strada attraversa il torrente interrompendo abusivamente la continuità degli argini.

Una situazione di una gravità estrema che si può trasformare in una trappola di morte in caso di precipitazioni intense: infatti il torrente potrebbe uscire dagli argini interrotti dalla strada comunale e mietere vittime in tutta la zona al suo intorno, così come chi attraversa il torrente potrebbe essere spazzato via in alto mare dalla piena del torrente che in condizioni normali sembra innocuo, ma che in piena può uccidere. Torrente Raganello docet.