Protezione Civile – Viscomi: “No a ritardi accreditamento Edelweiss di Soverato”

“A cosa serve avere uomini preparati e mezzi attrezzati per le operazioni di ricerca e soccorso in ambiente urbano quando poi non possono essere utilizzati al momento opportuno?”. È quanto chiede il deputato del Pd, Antonio Viscomi, al Presidente del Consiglio in una interrogazione “a proposito – riporta una nota – dei ritardi nell’accreditamento presso il Dipartimento nazionale di protezione civile dell’associazione Edelweiss di Soverato in relazione alle attività in ambito Usar, cioè urban search and rescue, che riguarda l’insieme delle pratiche utilizzate per le operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie in caso di crolli di edifici e strutture, esplosioni o di eventi sismici”.

“Tali ritardi – prosegue Viscomi – impediscono l’utilizzo coordinato, in situazioni di emergenza come quelle recentemente e dolorosamente conosciute, degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature tecnologicamente avanzate assegnate al gruppo di volontari dalla protezione civile regionale fin dal 2016 per tale tipo di attività. Viceversa, a livello locale, a seguito della frequenza di specifici corsi di formazione da parte dei volontari di Edelweiss, la stessa protezione civile regionale ha formalmente riconosciuto sia i quattro istruttori Usar di Edelweiss sia i trentadue altri volontari di altre associazioni calabresi formati dagli istruttori Edelweiss, che insieme compongono il Team Usar Calabria”.

“Anche per questo – sostiene ancora Viscomi – risultano incomprensibili i ritardi romani. Se utilizzare le migliori competenze in protezione civile è doveroso e necessario per salvare vite umane, allora si riconosca il merito della associazione Edelweiss di Soverato, che da anni assicura livelli elevatissimi di formazione e professionalità dei propri volontari, e la Presidenza del Consiglio consenta finalmente la piena integrazione del Team Usar Calabria nel sistema operativo della protezione civile”. (ANSA).